Bericht: Wege für den täglichen Bedarf sind kurz

Vor allem zum nächsten Supermarkt oder Discounter haben wir es demnach nicht weit. Im Schnitt kann das nächste Lebensmittelgeschäft fußläufig in neun Minuten erreicht werden. Damit liegt Mülheim im Ruhrgebietsschnitt.





Auch der nächste Arzt ist in Mülheim meist nicht weit: Bis zur Hausarzt- oder Zahnarztpraxis sind im Schnitt unter acht Minuten zu gehen (Ruhrgebiet: rund neun Minuten). Rund 76 Prozent der Bevölkerung sind in weniger als zehn Minuten in der nächstgelegenen Hausarztpraxis, fast niemand (0,9 Prozent) braucht länger als 30 Minuten. Kinderarztpraxen sind durchschnittlich in knapp 17 Minuten zu erreichen.

Die Wege zur Kinderbetreuung und Grundschule sind in Mülheim ebenfalls meist gut zu Fuß zu bewältigen. Fast jeder (98,1 Prozent) wohnt in einer fußläufigen Entfernung von bis zu einer Viertelstunde zur nächsten Kindertagesstätte (Ruhrgebiet: knapp 97 Prozent). Bis zur nächsten Grundschule schaffen es nahezu 88 Prozent der Bevölkerung (Ruhrgebiet: fast 85 Prozent) innerhalb von 15 Geh-Minuten.

Dank eines dichten ÖSPV-Haltestellennetzes liegt in Mülheim die durchschnittliche Gehzeit zur nächsten Station bei rund drei Minuten. Etwa 87 Prozent (Ruhrgebiet: 85 Prozent) erreichen in weniger als fünf Geh-Minuten eine Bus- oder Straßenbahnhaltestelle. Der nächste Bahnhof oder Halt im Schienenpersonennahverkehr ist im Schnitt 32:11 Geh-Minuten entfernt (Ruhrgebiet: 28:43 Minuten), knapp 21 Prozent der Mülheimerinnen und Mülheimer haben bis zu einer Viertelstunde Fußweg. Mit dem Fahrrad können mehr als 77 Prozent in dieser Zeit einen Halt erreichen.