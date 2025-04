Bericht: Ursache für Flugzeugunglück bleibt unklar

Der tödliche Flugzeugabsturz in Duisburg vor zweieinhalb Jahren wird wohl nicht mehr aufgeklärt werden. Im September 2022 war ein Ultraleichtflugzeug auf den Parkplatz vorm Zirkus FlicFlac in der Nähe des Hauptbahnhofs gestürzt. Die beiden Insassen an Bord kamen ums Leben.

