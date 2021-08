Benefizspiel für Blau-Weiß Mintard

Jeder Zuschauer ist herzlich willkommen, heißt es vom Verband. Die Mintarder gehen von einem "heißen" Spiel aus, weil bei der Begegnung der beiden Mannschaften vor ein paar Wochen im Finale des MWB-Cups erst im Elfmeterschießen die Partie zugunsten von 07 entschieden wurde. Alle Einnahmen des Benefizspiels kommen Blau-Weiß Mintard für den Wiederaufbau nach dem Ruhr-Hochwasser zugute. Die Partie startet um 19.45 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Auch Kettwig hilft Mintard

Auch die Handballabteilung des Kettwiger Sportvereins hat mit verschiedenen Aktionen für die Flutopfer gesammelt. Von den über 2.600 Euro werden 1.845 Euro an Blau-Weiß Mintard gespendet. Der Rest ist für vom Hochwasser betroffene Familien in Kettwig gedacht. Die Spenden werden am Samstag (14.8.) im Rahmen einer Benefizveranstaltung des FSV Kettwig übergeben.