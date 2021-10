Benefizkonzert in der Freilichtbühne

Zwischen 15 und 19 Uhr treten vier Jazzbands auf - umsonst und draußen. Mit dabei: die "Ruhr River Jazzband" und die Woodhouse Jazzband - beide aus Mülheim, "Mach ma Jazz" aus Düsseldorf und "Papa Joes Jazzmen" aus Köln. Sie spielen unter anderem Swing, Dixieland und Blues. Bei den Auftritten geht der Hut rum. Wir hoffen, dass ein kleiner fünfstelliger Betrag zusammenkommt, heißt es vom Mülheimer Jazz-Club. Das Geld sollen zwei Familien in Altena bekommen, die die Flutkatastrophe schwer getroffen hat.

Bei der Veranstaltung gilt wegen Corona die 3G-Regel. Wer noch spontan hingehen möchte, sollte sich am besten vorher noch anmelden. Das geht per Mail an info@jazzclub-mh.de oder per SMS an 0172 / 93 144 73.

Es gibt in der Freilichtbühne Essen und Getränke. Bei Regen werden Schirme und Pavillons aufgestellt und Regencapes verteilt.