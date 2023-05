Bekannte und neue Erlebnistouren durch Mülheim

Hier werden die schönsten Ecken unserer Stadt entdeckt. Besonderes Highlight ist die neue "Flunkertour" am 18. Mai. Hier wird die Stadt spielerisch erkundet. Zu allen Sehenswürdigkeiten werden Geschichten erzählt, die mal wahr und mal unwahr sind. Wer die meisten erfundenen Geschichten errät, wird Flunkerkönig oder -königin. Außerdem gibt es am 9. Mai "Kunst in Styrum", am 14. Mai einen Ausflug zur Halde Hohward oder auch eine Krimitour am 18. Mai. Alle Infos und die Möglichkeit, Tickets zu buchen gibt es hier.