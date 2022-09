Begegnung der Kulturen in Eppinghofen

An den Ständen gibt es unter anderem auch Essen aus verschiedenen Ländern der Welt. Das Fest "Eppinghofen International - Begegnung der Kulturen" findet an der Heißener Straße statt und ist kostenlos. Dafür haben sich viele Menschen und Organisationen aus dem Stadtteil zusammengeschlossen. Es gehört zu einer der vielen Veranstaltungen im Rahmen der bundesweiten "Interkulturellen Woche", die auch in Mülheim stattfindet. Unter dem Motto #offengeht haben sich die Organisatoren zum Ziel gesetzt, Menschen verschiedener Herkunft, Altersgruppen und Kulturkreisen zusammenzubringen. Beim internationalen Fest am Sonntag an der Drehscheibe am Ringlokschuppen können die Besucher die Woche dann ausklingen lassen.