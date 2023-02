Bauwagen suchen ein neues Zuhause

Die MST sucht jetzt einen neuen Standort. Das Hotel ist seit Anfang des Monats geschlossen. Fünf Bauwagen stehen an der Mintarder Straße und bieten eigentlich in der Saison von April bis Oktober Unterkunft für Leute, die gerne einen Kurzurlaub in der Natur verbringen. Die Betreiber von Kanu-Kettwig wollen die Bauwagen jetzt verkaufen, den Betrieb aber nicht aufgeben. Gemeinsam mit der MST sucht man jetzt einen neuen Standort. Dafür käme z.B. ein Bauernhof mit ausreichend großem Grundstück in Frage.





Kontakt:

Mobil: 0176 / 62 89 40 73

E-Mail: kanu-kettwig@web.de