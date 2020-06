Baustelle auf der Moritzstraße

Statt zwei gibt es nur noch eine Fahrspur. Der Verkehr auf der Moritzstraße wird per Baustellenampel geregelt. Ersatzhaltestellen für die Linie 128 richtet die Ruhrbahn in ca. 40 Metern Entfernung ein. Die Haltestelle am Schloss wird behindertengerecht umgestaltet. Unter anderem werden die Bordsteinkanten angehoben.