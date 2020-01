Baustelle auf der Essener Straße

Autofahrer müssen sich ab heute auf der Essener Straße in Mülheim auf Probleme einstellen. Die Stadt will in den nächsten Monaten die Fahrbahn zwischen Kuhlendahl und Kämpchenstraße erneuern. Außerdem wird eine Bushaltestelle eingerichtet und eine Querungshilfe auf die Straße gebaut.

© Trueffelpix - Fotolia