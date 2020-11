Baupfusch an Lärmschutz auch im Ruhrgebiet?

Auch im Ruhrgebiet gibt es ähnliche Lärmschutzwände wie die heruntergestürzte Konstruktion auf der A3 bei Köln. Zum Beispiel auf der A59 in Duisburg-Duissern, Zentrum und Hochfeld am Mercatortunnel gibt es solche Wände. Und in Hattingen-Blankenstein auch.

© Lars Heidrich/ FUNKE Foto Services