Bauarbeiten: Buslinie wird umgeleitet

Die Buslinie 122 wird umgeleitet in Fahrtrichtung Oberhausen City Forum ab der (H) Aquarius Wassermuseum. Wegen der Straßenbauarbeiten in der Limburgstraße wird diese für den gesamten Verkehr, in Fahrtrichtung Moritzstraße, zur Einbahnstraße. Laut Rurhbahn wir die Haltestelle Rolandstraße Steig 1 in die Moritzstraße verlegt, hinter die Kreuzung Limburgstraße. Die Haltestelle Bf. Styrum Steig 1 wird verlegt zur Haltestelle Hauskampstraße/Bf. Styrum Steig 1.