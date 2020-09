Bahnstrecke Essen - Duisburg wird vollgesperrt

Ab morgen früh (5.30 Uhr) wird die Bahnstrecke Duisburg-Essen wieder für gut eine Woche voll gesperrt. Die Bahn wird in dieser Zeit Schienen erneuern, neue Stromkabel verlegen und einige Bauarbeiten - zum Beispiel an der Thyssenbrücke in Mülheim weiterführen oder beenden. Für Pendler im Nah- und Fernverkehr bedeutet das Zugausfälle, Ersatzverkehr oder Umleitungen.