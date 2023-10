Bahnen über Mülheim besonders unpünktlich

Im Schnitt war jede fünfte Regionalbahn und jeder vierte Regionalexpress zu spät - jeder zehnte RE sogar mit elf Minuten hochverspätetet. Für die betroffenen Bahnunternehmen war das vergangene Jahr allerdings kein leichtes. Weil das Schienennetz der Deutschen Bahn in die Jahre gekommen ist, haben vor allem viele Baustellen an Bahnhöfen und an Gleisen die Verspätungen verursacht oder Züge ausfallen lassen. Auch der Mangel an Personal ist ein immer größeres Problem. Wenn Lokführer krank werden, gibt es kaum noch Ersatz. Auch sind Stellwerke zeitweise nicht besetzt, weil Personal fehlt.