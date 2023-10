Bahnen setzen Joboffensive fort

Beim Bildungsträger SBH West an der Dickampstraße 5 stehen mehrere Eisenbahnunternehmen aus aus NRW potenziellen Bewerbern Rede und Antwort. Angesprochen werden nicht nur Bewerber, die in die Lok möchten, sondern sich zum Beispiel für den Job als Zugbegleiter interessieren. Der Bedarf an Mitarbeitern ist bei den Bahnen in NRW riesig. Allein 500 Mitarbeiter müssen bis Ende 2024 eingestellt werden. Und das Personal aktuelle knapp ist, spüren fast alle, die auf die Bahn angewiesen sind. Immer wieder fallen Züge aus, weil Lokführer krank sind und die Bahn niemanden hat, der einspringen könnte.





