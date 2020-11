Bahn saniert 18 Bahnhöfe in NRW

Der Bahn stehen in NRW mehr als fünf Millionen Euro zur Verfügung. Mit denen kann sie Handwerker aus der Region für die Arbeiten engagieren. Das Geld soll der Wirtschaft in der aktuell schwierigen Zeit einen Impuls geben, heißt es. Der Duisburger Hauptbahnhof bekommt unter anderem 90 neue Fenster, zusätzliche Abfallbehälter, das Blindenleitsystem wird ausgebaut und die Wandfläche am Haupteingang neu gestrichen. Für den Hauptbahnhof in Gelsenkirchen sind Dachdeckerarbeiten geplant, Tore unterhalb der Bahnsteige, um Bereiche abzusperren, die niemand betreten soll und es werden Dehnungsfugen erneuert. Am Essener Hauptbahnhof werden in den Verwaltungsgebäuden die Heizkörper ausgetauscht. Alle Arbeiten sollen noch in diesem Jahr fertig werden. Hier gibt es die Infos zu allen Arbeiten an den Bahnhöfen aus dem Sofortprogramm.