Bad bleibt bis zum Mittag zu

Wegen Personalmangel bleibt das Friedrich-Wennmann-Bad in Heißen heute Vormittag geschlossen. Das hat das Bad heute früh mitgeteilt. Das Bad an der Yorckstraße wird demnach heute erst um 13:30 Uhr aufmachen, sagt ein Sprecher. Demnach ist heute Personal kurzfristig und unvorhersehbar ausgefallen. Aus diesem Grund musste das Friedrich-Wennmann-Bad in der Vergangenheit schon häufiger zu bleiben.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services