Azubis können sich keine eigene Wohnung leisten

Der Nachwuchs des Deutschen Gewerkschaftsbunds für die Region Mülheim-Essen-Oberhausen hat seinen Ausbildungsreport 2020 veröffentlicht. Darin geht es dieses Mal nicht nur um die Zufriedenheit der Azubis, sondern auch um ihre Wohnsituation. Zwei Drittel der Befragten gaben an, dass sie gern eine eigene Wohnung hätten, sich die mit ihrem Azubi-Gehalt aber nicht leisten können. Auszubildende sind immer häufiger auf zusätzliche finanzielle Unterstützung angewiesen - nicht nur was das Wohnen angeht, sagt die DGB-Jugend. Deswegen fordert sie mehr günstige Wohnungen in Mülheim, Essen und Oberhausen.