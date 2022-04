Azubi-Station im EKM

Das Ziel: Die Azubis bekommen Einblicke in den Stationsalltag, den sie im Unterricht so nicht haben. Diese Aktion findet in allen Häusern der Ategris-Gruppe statt. Bei uns in Mülheim haben die Auszubildenden im dritten Jahr die Station 7 geleitet. Ganz alleine gelassen wurden sie nicht. Examinierte Kräfte und Lehrer standen jederzeit begleitend bereit. Im EKM haben 24 Auszubildende auf der geriatrischen Station gearbeitet.