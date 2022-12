AWO-Aktion: Weihnachten allein, aber nicht einsam...

Die Arbeiterwohlfahrt in Mülheim möchte arme und alleinstehende Menschen an Heiligabend zusammenbringen und ruft zu Spenden auf. Die AWO organisiert wieder ein gemeinsames Weihnachtsessen für Menschen, die sich nicht an einen reich gedeckten Tisch setzen können. Wer das Weihnachtsessen mit Geld unterstützen möchte, kann das über einen Link auf der Facebookseite der AWO Mülheim.