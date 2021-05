Aussichtsplattform soll Stahlnetz bekommen

Die Bezirksvertretung 1 wird sich Ende Mai in ihrer Sitzung mit der Aussichtsplattform über der Ruhr in Holthausen beschäftigen. Die Politiker hatten die Stadt damit beauftragt, eine Lösung zu finden, dass keine Gegenstände mehr vom Aussichtspunkt auf das Grundstück und das Gebäude der ehemaligen Jugendherberge am Kahlenberg geworfen werden.

