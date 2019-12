Ausschreibung für Rumbach-Renaturierung

Anfang Dezember will die Stadt eine Firma suchen, die den Rumbach an der Walkmühlenstraße renaturiert - also wieder in seine natürliche Form zurückversetzt. Der Förderbescheid dafür soll in den nächsten Tagen im Rathaus ankommen, dann geht auch sofort die Ausschreibung raus, heißt es.

© Tamara Ramos/FUNKE Foto Services