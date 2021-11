Ausländerbehörde: Wohnsitzanmeldungen nicht möglich

Aktuell sind in der Ausländerbehörde in der Mülheimer Innenstadt keine Wohnsitzanmeldungen möglich (Stand 4.11., 13.20 Uhr). In den Büros an der Leineweberstraße hat ein Software-Update die nötigen Computer-Funktionen lahmgelegt, heißt es von der Stadt. An der Behebung des Problems werde mit Hochdruck gearbeitet. Die Ausländerbehörde hofft, dass sie ab nächster Woche wieder alle Leistungen anbieten kann.

© Michael Dahlke/FUNKE Foto Services