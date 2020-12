Ausfälle und Verspätungen bei RE 49 und RE 19

So fällt ab heute und bis Freitag der Regionalexpress 49 zwischen Oberhausen Hbf und Wesel komplett aus. Bahnfahrer können alternativ den Rhein-Ruhr-Express RE 5 oder den RE 19 nehmen. Allerdings ergeben sich beim RE 19 in dieser Woche wegen der Bauarbeiten Verspätungen. In Richtung Arnheim-Hbf zwischen Oberhausen-Holten und Arnheim rechnet Abellio mit bis zu 7 Minuten, auf der Strecke Richtung Düsseldorf sollen es ab Haldern bis zu 13 Minuten Verspätung sein. Die Arbeiten laufen noch bis Samstag (19.12.). Mehr Infos gibt es hier.