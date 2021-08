Auftakt für Weiße Nächte

Los geht es heute um 18 Uhr mit einer Performance. Um 19.15 Uhr gibt es Poetry und ab 19.30 Uhr gibt Pianist Martin Kohlsteckt ein Konzert. Um 21 Uhr beginnt dann die Theaterpremiere des Stücks "Onkel Wanja. Into the trees" nach Anton Tschechow. Die "Weißen Nächte" stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Natur Retour", was so viel heißt wie "Die Rückkehr der oder zur Natur".

Eintritt wegen Corona-Beschränkungen

Wegen der Corona-Lage und der Ausweitung der "Weißen Nächte" von einem langen Wochenende auf ein zweiwöchiges Festival, muss das Theater an der Ruhr in diesem Jahr zum ersten Mal Eintritt nehmen. Wir haben versucht, eine für jeden Besucher zahlbare Alternative zu entwickeln, heißt es. Normale Tickets kosten für einen Abend 25,- Euro. Zusätzlich gibt es die Alternative "Zahle, was du kannst", mit der Option von 5 bis 100 Euro. Im Rahmen der Grundsicherung bleibt der Eintritt frei.

Für den Besuch der "Weißen Nächte" ist aktuell kein Corona-Test nötig. Die Sitzplätze sind im Schachbrettmuster angeordnet. Es gelten alle üblichen Abstands- und Hygieneregeln im Raffelbergpark. In Warteschlangen und im Kassenbereich müssen Besucher eine Maske tragen. Hier gibt es das Programm, alle Infos und die Tickets im Onlineshop: https://weisse-naechte.theater-an-der-ruhr.de/