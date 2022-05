Auftakt für "KinderStücke"

Los geht es im Theater an der Ruhr mit "Der fabelhafte Die" von Sergej Gößner. Kinder ab acht Jahren erleben darin den stärksten Mann der Welt, der lieber von Mode und Perücken, als von Muskeln schwärmt. Ab 15 Uhr gibt es im Theater anlässlich der „KinderStücke“-Eröffnung schon Angebote zu allen eingeladen Stücken sowie Essen und Trinken. Mehr zu den (weiteren) Aufführungen und Restkarten gibt es hier. Wer den Mülheimer KinderStückePreis 2022 gewinnt, entscheidet eine Jury am 20. Mai in öffentlicher Debatte.