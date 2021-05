Auffrischung für Bahnhöfe

An Bottroper Stationen werden zahlreiche Sitzbänke erneuert. Auch in Mülheim gibt es einen neuen Aufzug. Am Bahnhof Osterfeld-Süd wird ein Wetterschutzhäuschen erneuert. Der Duisburger Hauptbahnhof bekommt außerdem über 100 neue Schilder. Noch in diesem Jahr soll alles fertig sein. Die Bahn verspricht den Reisenden durch die Maßnahmen mehr Komfort.