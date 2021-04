Auffahrbares Dach wird überprüft

Die TÜV-Mitarbeiter fahren das Dach auf und zu und checken die gesamte Technik. Gleichzeitig laufen schon Vorbereitungen auf der Freifläche am Schwimmbad. Die Liegewiese wird vorbereitet und die Spielgeräte überprüft und instand gesetzt. Außerdem werden die Umkleiden für den Freibadbetrieb vorbereitet. Ob und wann das Wennmann-Bad öffnen darf, steht noch nicht fest. Aber wenn es so weit ist, wollen wir sofort loslegen können, heißt es von SWiMH. Aktuell ist das Bad geschlossen. Allerdings gibt es Ausnahmeregelungen: Zum Beispiel dürfen die Schwimmer der TG und SG Mülheim und des Landesleistungsstützpunkts der Flossenschwimmer das Wennmann-Bad nutzen. So sollen Kaderathleten weiter trainieren können.