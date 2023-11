Aufbau der Weihnachtsmärkte läuft

Dabei sind unter anderem Riesenrad und Eisbahn. Der Weihnachtsmarkt in Duisburg ist auch einer der, die besonders lange laufen. Letzter Tag ist erst der 30. Dezember. Freitag in einer Woche öffnen dann auch die Weihnachtsmärkte in Oberhausen und Essen. In Essen wird u.a. ein Krippenweg aufgebaut. In Oberhausen wird der Markt mit einer Drohnenshow eröffnet. Für beide Märkte ist der 23. Dezember letzter Öffnungstag. Noch eine Woche später steigen dann auch die Städte Dortmund, Bochum und Herne mit ihren Märkten in die Vorweihnachtszeit.