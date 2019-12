Aufbau der Sirenen in Mülheim kommt nicht voran

Bisher steht ein Drittel der vorgesehen 37 Exemplare. Die meisten davon in den Stadtteilen rechts der Ruhr. Die Sirenen stehen auf Dächern von öffentlichen Gebäuden wie der Hauptfeuerwache in Broich oder der Barbaraschule in Dümpten. Außerdem auf Dächern von Firmen und Hochhäusern in Mülheim. Die Feuerwehr will uns mit dem Heulton in Zukunft bei Katastrophen wie Großbränden, Chemieunfällen oder schlimmen Unwettern warnen.