Auf Autobahnen wird es so voll wie selten

Reisende aus allen Bundesländern werden auf den Autobahnen unterwegs sein - entweder hin zum Urlaubsort oder auf dem Weg aus dem Urlaub nach Hause. Und viel davon fährt auch durch das Ruhrgebiet an Mülheim vorbei, zum Beispiel über die A3. Am schlimmsten wird es laut ADAC heute Nachmittag, morgen Vormittag und Sonntagnachmittag. Für größere Probleme sorgen auch Baustellen, zum Beispiel im Kreuz Kaiserberg. Wer bei An- oder Abreise flexibel ist, sollte Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag fahren, rät der ADAC. An diesen Tagen ist erfahrungsgemäß am wenigsten auf den Autobahnen los.