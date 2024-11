Asbest bremst A40-Brückenabriss aus

Ein Sprecherin der Projektgesellschaft Deges sagte der dpa, dass der Zeitplan so um neun Monate zurückgeworfen wurde. Damit dürfte die neue Rheinbrücke erst in vier Jahren komplett fertig sein. Im Endausbau sind in beide Richtungen vier Spuren plus Standspur geplant. Für den Verkehr sind die Verzögerungen aber nicht so dramatisch. Über den ersten Teil der neuen Brücke können Autos und LKW schon weitestgehend störungsfrei fahren. Er ist seit einem Jahr freigegeben. Täglich fahren hier im Schnitt 100.000 Autos. In wenigen Jahren sollen es knapp 130.000 sein.