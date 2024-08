Arbeitsmarktlage ist in Mülheim vergleichsweise gut

Die Zahl der Menschen ohne Job ist in Mülheim noch einmal leicht gestiegen. Das meldet heute die für Mülheim zuständige Arbeitsagentur in Oberhausen. Demnach sind bei uns in der Stadt aktuell 7.144 arbeitslos gemeldet - das sind 35 mehr als im Vormonat Juli.