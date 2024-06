Arbeitslosenquote in Mülheim stabil bei 7,9 Prozent

Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind es allerdings 107 weniger. Die Arbeitslosenquote liegt unverändert bei 7,9 Prozent. Die Arbeitsagentur beobachtet seit rund einem halben Jahr ein neues Phänomen. Weil die Unternehmen viel Personal benötigen, halten sie so viele Mitarbeiter wie möglich, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Auf der anderen Seite werden deshalb aber nicht so viele Menschen neu eingestellt. Bedeutet: Wer eine Arbeitsstelle hat, hat auch gute Chancen, diese zu behalten. Wer eine neue Stelle sucht, benötigt aktuell mehr Zeit, heißt es.