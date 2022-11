Arbeitsgericht: Schwerer Fehler rechtfertigt fristlose Kündigung

Einer Krankenschwester von der Uniklinik in Essen ist fristlos gekündigt worden, weil sie einen Patienten in Lebensgefahr gebracht haben soll. Das war rechtens so, hat jetzt ein Arbeitsgericht in erster Instanz entschieden. Dort hatte sich die Krankenschwester gegen den Rauswurf wehren wollen - allerdings ohne Erfolg.

© Dan Race - stock.adobe.com