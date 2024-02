Arbeitsagentur meldet Rückgang der Arbeitslosigkeit

Aktuell gibt es demnach 7.300 Arbeitslose in Mülheim. Die Quote ist leicht auf 8,3% gesunken. Für die Arbeitsagentur ist das ein positives Signal. Sonst könne es im Februar üblicherweise eine Steigerung bei den Zahlen geben. Parallel gibt es auch eine Aufwärtstendenz bei den neu gemeldeten freien Stellen. Hier gab es im Vergleich zum Januar ein sattes Plus von 24,8 Prozent.