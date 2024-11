Arbeitsagentur: Infoveranstaltung zu beruflichem Comeback

Bei der Veranstaltung gibt es Infos zu den Chancen auf dem hiesigen Arbeitsmarkt und zu den Herausforderungen, die nach einer Auszeit wieder anstehen können. Außerdem gibt es ein Infopaket rund um Beratung, Qualifizierung und finanzielle Unterstützung. Wer dabei sein möchte, muss sich vorher bis einschließlich Morgen (27.11.) per E-Mail anmelden. Los geht es Donnerstag um 9.30 Uhr in der Arbeitsagentur in der Kaiserstraße.