Arbeitsagentur: Arbeitslosigkeit geht zurück

Veröffentlicht: Dienstag, 30.09.2025 10:00

In Mülheim gibt es weniger Arbeitslose. Jetzt im September ist ihre Zahl um 109 auf 7.224 gesunken.

Die Arbeitslosenquote geht ebenfalls leicht zurück auf 8,2 %. Die Arbeitsagentur spricht von einer "saisonüblichen Belebung". Viele Jugendliche seien im September in eine Ausbildung gestartet, gleichzeitig hätten gegenüber August rund 35 % mehr Menschen eine Beschäftigung aufgenommen. Nicht zuletzt starten im September Sprachkurse und andere Weiterbildungen. Die Teilnehmenden fallen damit aus der Arbeitslosenstatistik heraus.

