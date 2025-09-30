Arbeitsagentur: Arbeitslosigkeit geht zurück

Die Arbeitslosenquote geht ebenfalls leicht zurück auf 8,2 %. Die Arbeitsagentur spricht von einer "saisonüblichen Belebung". Viele Jugendliche seien im September in eine Ausbildung gestartet, gleichzeitig hätten gegenüber August rund 35 % mehr Menschen eine Beschäftigung aufgenommen. Nicht zuletzt starten im September Sprachkurse und andere Weiterbildungen. Die Teilnehmenden fallen damit aus der Arbeitslosenstatistik heraus.