Arbeiten auf der Kaiserstraße werden ausgeweitet

Ab heute (23.06.) erweitert die Stadt die Bauarbeiten an der Kaiserstraße. Sie arbeitet dort an der neuen Fahrbahndecke und an Radwegen - deshalb wird eine Fahrspur Richtung Dickswall gesperrt, sagt die Stadt.

© Lutz von Staegmann/FUNKE Foto Services