Arbeiten am Rumbach sollen starten

In den nächsten Wochen sollen nach mehrfacher Verzögerung die Arbeiten für den Rumbach an der Walkmühlenstraße starten. Wir gehen davon aus, dass wir Anfang bis Mitte Februar loslegen können, sagt die Stadt Mülheim. Sie will den Rumbach renaturieren - also wieder in seine natürliche Form zurückversetzen.

© Tamara Ramos/FUNKE Foto Services