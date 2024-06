Arbeiten am Ruhrstrand starten zeitnah

Das Weihnachtshochwasser hatte dafür gesorgt, dass sich viele Bausteine so verlagert haben, dass es keinen sicheren Zugang zur Ruhr gibt, sagt die Stadt. Die Arbeiten sollen in den nächsten Tagen beginnen. Anschließend muss das Material mit Lastwagen abtransportiert werden. Auch danach ist noch nicht alles fertig, da Bojen gesetzt und Schwimmleinen angebracht werden müssen. Sobald alles fertig ist, soll die Schwimmstelle am Ruhrstrand freigegeben werden. Teilweise wird es auch in diesem Jahr wieder eine Aufsicht geben.