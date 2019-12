Aquapark renoviert zum Geburtstag

Heute wird zunächst das Sport-Revier geschlossen, am 14. Dezember dann das ganze Bad. Das hat das Unternehmen auf seiner Homepage veröffentlicht. An Heiligabend ist die Wiedereröffnung geplant - zwischen 9 und 14 Uhr. Davor werden die Mitarbeiter nach Mängeln und Schäden suchen und diese beheben. Ziel ist, Besuchern zum Jubiläum ein völlig intaktes Bad zu präsentieren. Am 19. Dezember wird der Aquapark zehn Jahre alt.