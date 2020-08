Diese Regelung gilt bis einschließlich 11. August, heißt es von der Badleitung. Sie will damit verhindern, dass sich am Eingang lange Warteschlangen bilden. Das war zum Beispiel letztes Wochenende der Fall. Besucher hatten stundenlang in der Sonne gestanden und gehofft, doch noch reinzukommen. Das will der Aquapark die nächsten Tage vermeiden. Nach 10 Uhr muss sich keiner mehr auf den Weg ins Schwimmbad machen. Wegen des Coronavirus dürfen bei gutem Wetter aktuell nur 540 Besucher in den Aquapark.