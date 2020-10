Apothekensterben in Mülheim

Der Grund dafür: Viele Apotheker finden keinen Nachfolger, wenn sie in Ruhestand gehen. Das sagt der Vorsitzende des Apothekerverbands Nordrhein. Die Betriebskosten für eine Apotheke sind gestiegen und die Anforderungen an Apotheker gewachsen. Am Verdienst hat sich aber so gut wie nichts geändert. Dass die Zahl der Apotheken so schrumpft, trifft vor allem ältere Menschen. Viele sind nicht mehr mobil und haben Probleme mit den weiten Wegen zur nächsten Apotheke. Krankenkassen erstatten keine Fahrtkosten für Bus oder Taxi. In ganz NRW hat fast jede fünfte Apotheke zwischen 2008 und 2018 schließen müssen.