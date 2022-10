Anzeige nach Galopprennen in Mülheim

Die Tierschutzorganisation PETA hat Anzeige erstattet gegen einen Jockey, der am Renntag am 1. Oktober am Mülheimer Raffelberg sein Pferd gequält haben soll. Vorm Zieleinlauf soll er das Tier über das erlaubte Maß hinaus mit seiner Peitsche traktiert haben.

© Martin Möller / Funke Foto Services - Jockey Leon Wolff (Symbolfoto)