Ansturm auf Pools und Planschbecken

Und die richtigen Schwimmbecken-Bauer kommen kaum noch nach die vielen Aufträge zu erfüllen. So wie die Firma Water World in Selbeck auf der Kölner Straße. 30 bis 40 Anfragen am Tag kommen hier rein, hat uns die Inhaberin gesagt. Das Unternehmen mit seinen 20 Mitarbeitern suche nun händeringend nach mehr Personal, um der Auftragslage gerecht zu werden, die Lieferzeiten nicht zu lang werden zu lassen und trotzdem die Qualität gewährleisten zu können. Die vielen Urlaubsabsagen durch die Corona-Pandemie seien wie ein Beschleuniger für die Zahl der Aufträge gewesen, heißt es von Water World.