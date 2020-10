Anschläge auf Oberleitungen: Ermittlungen eingestellt

Damit bleiben die Anschläge vom 16. und 17. Dezember 2019 ungeklärt. In einem Fall hatten Unbekannte am Sterkrader Bahnhof Äste und Draht in die Oberleitungen geworfen. Ein Zug kam deshalb nicht mehr weiter. Nur einen Tag später war eine abgerissene Oberleitung auf einen Zug gefallen. Der musste daraufhin evakuiert werden. Außerdem konnten stundenlang keine Züge fahren. Bundespolizei und Staatsanwaltschaft hatten wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.