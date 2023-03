Anmeldungen für Firmenlauf jetzt möglich

Am 16. August startet der Lauf dann wieder an der Hochschule Ruhr West. Über 5,5 Kilometer Strecke geht es zum Ringlokschuppen. Die Veranstalter rechnen mit Tausenden Teilnehmern. Bei der Ausgabe im letzten Jahr waren rund 2.000 Läuferinnen und Läufer dabei. Damit die Anmeldung möglichst einfach abläuft, benennt jede Firma einen Teamcaptain, der für die Sammelanmeldung zuständig ist. Auch am Veranstaltungstag sollen so lange Wartezeiten verhindert werden. Im Anschluss ist wieder die After-Run-Party geplant. Hier geht es zu den weiteren Infos und zur Anmeldung.