Anmeldung zu Trendsport in den Osterferien

Der Mülheimer SportService bietet in den Osterferien zwei sportliche Wochen an für Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 14 Jahren. Zum Start lockt die Sportwoche Heißen. Sie läuft vom 3. bis 6. April in der Sporthalle Kleiststraße.

© Mülheimer SportService