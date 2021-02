Anmelden für Ferienspaß mit Evangelischer Jugend

Seit dieser Woche können wir unsere Kinder bei verschiedenen Ferienprogrammen der Evangelischen Kirche anmelden. Wegen der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr in den Oster-, Sommer und Herbstferien verstärkt Angebote vor Ort in Mülheim. Aber die Evangelische Jugend im Kirchenkreis An der Ruhr plant auch wieder Reisen im Sommer nach Schweden, Norwegen oder zu Reisezielen in Deutschland.

© Evangelischer Kirchenkreis An der Ruhr