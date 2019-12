Angriff auf Gerichtsvollzieherin

Nur wenige Tage nach der tödlichen Attacke auf einen Gerichtsvollzieher in Köln, hat es auch in Mülheim einen Angriff gegeben. Ein Mann ist in seiner Wohnung auf eine Gerichtsvollzieherin und einen Mitarbeiter vom Schlüsseldienst losgegangen, sagt die Polizei. Passiert ist das schon am Sonntag.

© Picture-Factory - Fotolia